Головне за п'ятницю, 11 квітня: понад 125 боєзіткнень, підсумки "Рамштайну", санкції щодо роспропагандистів

На нинішній зустрічі в форматі "Рамштайн" Україна отримала зобов'язань на 21 млрд євро.

Про це на пресконференції після зустрічі оголосив британський міністр оборони Джон Гілі, який співголовував на засіданні, передають BBC та The Guardian.

Це рекордне збільшення фінансування для України. Гілі додав, що найбільшим цьогорічним внеском є 4,5 млрд фунтів стерлінгів від Великої Британії.

Докладніше – в новині.

У межах засідання міністр оборони Рустем Умєров разом зі своїм колегою міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом офіційно оголосили про запуск нової Коаліції радіоелектронної боротьби.

Це вже дев’ята коаліція, створена у межах формату «Рамштайн». До ініціативи приєдналися 11 держав, включно з Україною, які підписали спільний Лист про наміри.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 квітня відбулося 126 бойових зіткнень.

Найбільша кількість - на Покровському (32) та Лиманському (24) напрямках.

Також активні бойові дії точились на Курському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 квітня – в новині.

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО про застосування санкцій проти російського тіньового флоту і пропагандистів.

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави. Загалом санкції запровадили щодо 130 фізичних осіб, серед яких - громадяни РФ і Китаю, і майже двох десятків юридичних осіб.

Хто потрапив під обмежувальні заходи – в новині.

Президент Володимир Зеленський у Кривому Розі вшанував пам'ять жертв російського терору, які загинули від удару 4 квітня.

Про це Президент розповів у Facebook. "Кривий Ріг. Звичайний міський район. Навколо житлові будинки, тільки цивільна забудова. 4 квітня російська балістична ракета вдарила просто поруч із будинками та дитячим майданчиком, просто по вулиці й забрала життя 19 людей, 9 з яких – діти.

Президент наголосив, що нікому в світі варто не забувати, що для Росії людське життя нічого не варте.

Україна спільно з країнами-партнерами прагне досягти повного та безумовного припинення вогню, яке відкриє шлях до встановлення справедливого й тривалого миру. Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив під час зустрічі «Клубу LB.ua». На заході також були присутні заступники очільника Офісу Глави держави Павло Паліса та Ігор Жовква.

«Про “енергетичне перемир’я” після Кривого Рогу якось навіть говорити складно. Потрібно говорити про повне припинення вогню, дуже чіткий моніторинг і контроль. Важливо, щоб цей контроль забезпечили американці. Із залученням наших європейських партнерів, якщо вони готові», – зазначив Єрмак.

За його словами, 30 днів достатньо для того, щоб зрозуміти, чи насправді працює припинення вогню. Також Україна наполягає на ще одному дуже важливому пункті – гуманітарному треку. Ідеться про звільнення військових і цивільних полонених та повернення незаконно депортованих і переміщених українських дітей.

Докладніше – в нашій новині.

Залишається відкритою до обговорення можливість проведення Ігор Нескорених (Invictus Games) в Україні, з посиланням на заступника міністра у справах ветеранів Руслана Приходька повідомив кореспондент Lb.ua.

За словами Приходька, можливість проведення змагань в Україні обговорили з принцом Гаррі під час його неанонсованого візиту до Superhumans Center на Львівщині, де українські захисники й захисниці проходять реабілітацію та протезування.

”Це питання залишається відкритим до обговорення. Водночас провести змагання в Україні для нас було б честю», – розповів заступник міністра.

Принц Гаррі є одним із засновників Invictus Games – міжнародних змагань серед військовослужбовців, які зазнали поранень під час служби. Перші змагання відбулися у 2014 році.

Нагадаємо, збірна ветеранів України взяла участь в Іграх Нескорених-2025, які відбулися у Канаді, та здобула 30 медалей.

Кабінет міністрів погодив заміну голів районних державних адміністрацій Києва. На посади хочуть призначити вісім нових керівників.

Звільнити збираються двох голів РДА: Сергія Садового з Голосіївської адміністрації та Ірину Чечотку – з Солом'янської.

Про те, кого хочуть призначити і що цьому передувало – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!