Головна мета опитування - дізнатися всі позитивні і негативні моменти у роботі застосунку.

В Армія+ почалось опитування про досвід користування застосунком

В застосунку Армія+ почалось опитування про досвід користування застосунком.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Головна мета опитування - дізнатися всі позитивні і негативні моменти від людей, які використовують застосунок у повсякденній службі.

“Без думки користувача неможливо впровадити якісні зміни. А ми хочемо зробити застосунок Армія+ зручнішим для всього війська. Тому просимо вас поділитися своїм досвідом користування. Це допоможе нам покращити сервіси та комунікацію”, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Опитування налічує 15 питань, воно стосується всіх базових сервісів Армія+ і триватиме до 24 квітня.

На сьогодні військовослужбовці в застосунку:

подали майже 400 тис. рапортів

надали 200 тис. відповідей в опитуваннях щодо змін у війську

800 тис. разів скористались пропозиціями в програмі Плюси

100 тис. разів військові долучились до навчальних курсів.

Загалом від початку роботи Армія+ в застосунку провели 11 опитувань, у середньому близько 20 тис. користувачів відгукуються на питання.