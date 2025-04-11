В Армія+ почалось опитування про досвід користування застосунком

В застосунку Армія+ почалось опитування про досвід користування застосунком.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Головна мета опитування - дізнатися всі позитивні і негативні моменти від людей, які використовують застосунок у повсякденній службі.
“Без думки користувача неможливо впровадити якісні зміни. А ми хочемо зробити застосунок Армія+ зручнішим для всього війська. Тому просимо вас поділитися своїм досвідом користування. Це допоможе нам покращити сервіси та комунікацію”, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Опитування налічує 15 питань, воно стосується всіх базових сервісів Армія+ і триватиме до 24 квітня.
На сьогодні військовослужбовці в застосунку:
- подали майже 400 тис. рапортів
- надали 200 тис. відповідей в опитуваннях щодо змін у війську
- 800 тис. разів скористались пропозиціями в програмі Плюси
- 100 тис. разів військові долучились до навчальних курсів.
Загалом від початку роботи Армія+ в застосунку провели 11 опитувань, у середньому близько 20 тис. користувачів відгукуються на питання.