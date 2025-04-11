Хто, крім Насірова, хоче уникнути покарання за корупцію через мобілізацію
Хто, крім Насірова, хоче уникнути покарання за корупцію через мобілізацію
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Нафтовий ринок обвалився. Росія вже втрачає десятки мільйонів доларів щодня
Нафтовий ринок обвалився. Росія вже втрачає десятки мільйонів доларів щодня
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
ГоловнаСуспільствоВійна

В Армія+ почалось опитування про досвід користування застосунком

Головна мета опитування - дізнатися всі позитивні і негативні моменти у роботі застосунку.

В Армія+ почалось опитування про досвід користування застосунком
В Армія+ почалось опитування про досвід користування застосунком
Фото: Міноборони

В застосунку Армія+ почалось опитування про досвід користування застосунком. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Головна мета опитування - дізнатися всі позитивні і негативні моменти від людей, які використовують застосунок у повсякденній службі.

“Без думки користувача неможливо впровадити якісні зміни. А ми хочемо зробити застосунок Армія+ зручнішим для всього війська. Тому просимо вас поділитися своїм досвідом користування. Це допоможе нам покращити сервіси та комунікацію”, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Підписуйтесь на наш Google News

Опитування налічує 15 питань, воно стосується всіх базових сервісів Армія+ і триватиме до 24 квітня.

На сьогодні військовослужбовці в застосунку: 

  • подали майже 400 тис. рапортів
  • надали 200 тис. відповідей в опитуваннях щодо змін у війську
  • 800 тис. разів скористались пропозиціями в програмі Плюси
  • 100 тис. разів військові долучились до навчальних курсів.

Загалом від початку роботи Армія+ в застосунку провели 11 опитувань, у середньому близько 20 тис. користувачів відгукуються на питання. 

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies