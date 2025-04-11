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Зеленський доручив посилити ППО і РЕБ на Дніпропетровщині

Уряду має виділити додаткові 540 млн грн на розвиток системи радіоелектронної боротьби в регіоні.

Зеленський доручив посилити ППО і РЕБ на Дніпропетровщині
нарада на Дніпропетровщині
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів нараду у Кривому Розі щодо посилення протиповітряної оборони України та, зокрема, Дніпровщини за допомогою літаків, гелікоптерів і додаткових систем ППО.

Про це йдеться на сайті глави держави.

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За інформацією ОПУ, лише від початку цього року Дніпровщина зазнала 2100 повітряних ударів, що майже вдвічі більше, ніж за цей же період у 2024-му.

Зеленському доповідали про ситуацію т. в. о. командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко, начальник зенітних ракетних військ ПС ЗСУ Віталій Палагута і начальник управління РЕБ Сил підтримки ЗСУ Іван Павленко.

За словами військових, триває робота над збільшенням кількості мобільних вогневих груп, легкої авіації та протиповітряної артилерії. Також триває укомплектування екіпажів обладнанням для роботи вночі та в негоду, упровадження дронів-перехоплювачів для боротьби з «шахедами» та іншими російськими БпЛА.

Під час наради обговорили подальший розвиток системи радіоелектронної боротьби для України загалом і Дніпровщини зокрема. Зеленський доручив уряду виділити додаткові 540 млн грн на розвиток системи РЕБ у регіоні.

«Ми працюємо, і найближчим часом, думаю, двома системами зможемо посилити регіон. Загально опрацьована програма посилення системами радіоелектронної боротьби. Думаю, що Кабмін підтримає це рішення і гроші будуть виділені», – підсумував глава держави.

  • Німеччина цього року поставить Україні ще 4 системи ППО IRIS-T і вже доставила 30 ракет Patriot.
  • Крім того, Нідерланди виділяють 150 млн євро на посилення ППО нашої держави.
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