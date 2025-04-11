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Упродовж дня росіяни поранили вісьмох цивільних у Херсонській області

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

Упродовж дня росіяни поранили вісьмох цивільних у Херсонській області

Упродовж дня російські окупанти атакували Херсон та область, застосовуючи дрони. Унаслідок обстрілів восьмеро людей дістали поранення, шестеро з них потребували госпіталізації.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Станом на 17:30 відомо про вісьмох поранених цивільних", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, протягом 11 квітня 2025 року російські військові вкотре атакували населені пункти Херсонщини з артилерії та за допомогою БпЛА.

Семеро людей було поранено у Херсоні, одна людина у селищі Антонівка. Шестеро цивільних потребували госпіталізації.

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

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