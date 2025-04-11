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Від початку доби на фронті відбулося 75 боєзіткнень, третина з них — на Покровському напрямку

Росіяни продовжують терор українських населених пунктів.

Від початку доби на фронті відбулося 75 боєзіткнень, третина з них — на Покровському напрямку
війна з рф
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами, ідеться у зведенні Генштабу.

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час на фронті відбулося 75 бойових зіткнень.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Проходи, Степок, Тур’я, Рясне, Славгород, Петрушівка, Кучерівка, Мар’їне, Велика Писарівка, Покровка, Уланове, Попівка, Олександрія, Рясне Сумської області. Також авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населеним пунктам Миколаївка Чернігівської області; Петрушівка, Проходи, Миропільське, Осоївка, Таратутине, Краснопілля, Великий Прикіл Сумської області. 

На Куп’янському напрямку російські окупанти сім разів атакували позиції Сил оборони в районах Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового, на даний час триває три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове та Катеринівка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбивають атаку противника в районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Курдюмівки та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили п’ять атак окупантів поблизу Дачного, Дружби та Торецька, ще одне бойове зіткнення триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Багатир.

На Новопавлівському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону наших захисників у районах Розливу та Роздольного.

На Гуляйпільському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке. Авіаційних ударів штурмової авіації зазнав населений пункт Гуляйполе, КАБами противник бив по Новополю та Шевченко.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворога в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитись до позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося десять боєзіткнень, три з яких тривають дотепер. 

Крім того, ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинувши 41 КАБ, та здійснив 259 артилерійських обстрілів, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню.На решті напрямків — без особливих змін.

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