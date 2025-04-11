Заступник Умєрова генерал-лейтенант Гаврилюк заявив, що йде з посади

Гаврилюк йде з посади за власним бажанням. У Міноборони він безпосередньо координував напрямок закупівель.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк залишає посаду першого заступника міністра оборони України за власним бажанням.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

Інших деталей щодо свого рішення Гаврилюк не розповів.

Як відомо, 7 березня уряд затвердив двох нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Ними стали Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер — ексзаступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток міністерства та має досвід у сфері запобігання корупції.

У Міноборони Гаврилюк безпосередньо координував напрямок закупівель.

Зазначимо, Іван Гаврилюк з 3 березня 2020 року звільнився із військової служби у запас та працював радником командувача Сил логістики ЗСУ. 24 лютого 2022 року знову прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління зв’язку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ.

Конфлікт між АОЗ та Міноборони

Конфлікт між Міноборони України та Агенцією оборонних закупівель (АОЗ) спалахнув у січні 2025 року. Міністр оборони Рустем Умєров вирішив не продовжувати контракт із директоркою АОЗ Мариною Безруковою, незважаючи на підтримку Наглядової ради. На її місце тимчасово призначили Арсена Жумаділова.

Міноборони звинувачувало Безрукову в неефективності, а вона, своєю чергою, заявляла про незаконний тиск та спроби нав'язати посередників. Після "війни реєстрів" Мін'юст визнав Жумаділова виконувачем обов'язків директора.

Конфлікт викликав занепокоєння міжнародних партнерів, зокрема країн G7. На квітень 2025 року планується об'єднання АОЗ і Державного оператора тилу для оптимізації оборонних закупівель.