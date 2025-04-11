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ЗМІ: у Луцьку в приміщенні ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК

Попередньо, тілесних ушкоджень не виявлено. Поліція зареєструвала справу з поміткою «природна смерть». Тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка й встановить остаточну причину смерті.

ЗМІ: у Луцьку в приміщенні ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК
Ілюстративне фото
Фото: Судово-юридична газета

Сьогодні вранці, 11 квітня, надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя у приміщенні Луцького об’єднаного міського ТЦК та СП, повідомляє місцева поліція. 

Встановлено, що це медик обласної лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти.

Проведено огляд за участю судмедексперта, попередньо, тілесних ушкоджень не виявлено.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ст.115 з поміткою «природна смерть», тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка й встановить остаточну причину смерті.

РБК-Україна із посиланням на Нацполіцію повідомляє, що мова йде про голову ВЛК - лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні Олега Лопачака.

Олег Лопачак
Фото: скрін
Олег Лопачак

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