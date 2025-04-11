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Евакуація на "нулі": військові показали, як вивозять поранених з Дачного під Торецьком

Дороги обстрілюються ворожою артелерією, зв’язок переривається через роботу РЕБів, військові вимушені постійно змінювати маршрути. 

Евакуація на "нулі": військові показали, як вивозять поранених з Дачного під Торецьком

Селище Дачне Бахмутського району, що біля Торецьку, утримують українські бійці. На картах DeepState воно наполовину в "сірій" зоні. 

Ворожі ЗМІ не перший місяць заявляють про його контроль російською армією, але населений пункт контролюють Збройні Сили України. У новому відео від проєкту Ukrainian Witness можна побачити, як проводиться евакуація із Дачного бійцями 1004 ОБрОО.

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу працює на Бахмутському напрямку з грудня 2022 року. З ними разом виконує бойові завдання мотопіхотний батальйон 1004 ОБрОО, до якого і завітала знімальна група "Українського свідка", щоб дізнатись, як іде оборона і як відбиваються ворожі штурми.

Евакуація біля Торецька зараз надзвичайно складна. Дороги обстрілюються ворожою артелерією, зв’язок переривається через роботу РЕБів, військові вимушені постійно змінювати маршрути. 

Щоб доїхати до Дачного від Костянтинівки, треба подолати біля 20 км по темній дорозі без фар і полями, краще в погану погоду, щоб не бути поміченим ворожими дронами. На евакуацію відправляється боєць на позивний "Інсат", заступник командира з озброєння бригади, – досвідчений воїн, який знає кожну яму і кожне повалене дерево на маршруті. 

"Їдемо у наше любиме Дачне, будемо забирати наших бійців. Будемо забирати 300. Він сьогодні вже другий. «Лепестки» розкидають", - каже "Інсат".

"Лепестки" – це протипіхотні міни натискної дії, які встановлюються дистанційно, вони заборонені Оттавською конвенцією. Їх у великій кількості застосовують російські війська. 

У одного бійця поранення було легке, а у другого – важке з артеріальною кровотечею. Його отримав солдат кулеметник на позивний "Грек", рятуючи свого пораненого побратима. Саме через його поранення з накладеним турнікетом відлік часу йшов буквально на хвилини.

Евакуаційна група вимушена була перечекати почавшийся ворожий артобстріл, який відібрав дорогоцінний час. Але вже через дві години евакуаційна машина прибула у Дачне. 

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