ЗМІ: Британія розглядає розміщення в Україні контингенту на 5 років

Видання The Telegraph, посилаючись на власні джерела, стверджує, що "коаліція охочих", очолювана Британією, опрацьовує варіант розміщення військ в Україні з чітким кінцевим терміном та поетапним виведенням.

Як стало відомо журналістам, один з планів, які нині розглядають здебільшого Сполучене Королівство та Франція, передбачає не лише запобігання повторному вторгненню Росії на територію України, але й, що важливіше, допомогу у навчанні та реформуванні української армії.

У Лондоні та Парижі впевнені, що російський диктатор Путін не наважиться на повторну атаку, якщо західні війська перебуватимуть в Україні, адже його солдати показали неспроможність захоплювати великі території. "Сили забезпечення" допоможуть Збройним Силам контролювати не лише ситуацію на землі, але й в повітрі та на морі.

Максимальним терміном перебування західних військ в нашій державі пропонують встановити 5 років. За цей час союзники вважають можливим перебудувати та посилити українську армію таким чином, щоб вона була готова протистояти Москві у випадку повторної повномасштабної війни. При цьому виведення військ розпочнеться раніше і буде відбуватися у кілька етапів.