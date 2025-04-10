Головне за четвер, 10 квітня: удар ракетою по Дніпру, 125 боєзіткнень, розстріл українських військовополонених

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відставка посла США в Україні Бріджит Брінк, обмін полоненими між Росією та США. Яким запам’ятається 1142-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 квітня відбулося 125 бойових зіткнень.

Кожне третє - на Покровському напрямку.

На Курському напрямку з початку доби зафіксовано 22 боєзіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 квітня – в новині.

Російська армія вдарила ракетою по Дніпру. Загинув чоловік 42 років, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Згодом мер міста Філатов уточнив, що удар припав на склад серветок і памперсів. Там сильна пожежа.

10 квітня Росія атакувала Україну кількома групами БпЛА. Один із ворожих дронів влучив у багатоповерхівку в Озерному на Житомирщині, передає «Суспільне».

Під завалами п'ятиповерхівки можуть бути люди.

Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що через російську атаку загинула людина.

Більше інформації – в новині.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на відео, опубліковане The Associated Press, на якому російські окупанти страчують чотирьох українських військовополонених.

За словами Тихого, ці страти «не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія — це збіговисько дегенератів. Вони не мають елементарної дисципліни, адже дисципліновані армії не страчує військовополонених — це суперечить військовій логіці».

Російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети, попередило Міністерство внутрішніх справ України.

«Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий», - зазначили у МВС.

Міністерство оприлюднило фото цих вибухонебезпечних предметів і уточнило, що вони були вилучені в Києві, при цьому зовнішній вигляд може відрізнятися. «Обов’язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112», - закликали у відомстві.

Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі: діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см, додали в ДСНС.

Обвинувачені в справах топкорупції готові мобілізуватись, аби уникнути покарання за злочини. Приклад колишнього ексголови ДФС Романа Насірова — не один. Тому необхідно внести зміни до законодавства.

Про це йдеться у матеріалі Центру протидії корупції для LB.ua. «Таких справ, де суд зупинив провадження щодо обвинувачених через їх мобілізацію — десятки. Через це обвинувачені часто можуть просто уникнути відповідальності», — йдеться в матеріалі.

А все тому, що ще весною 2022 року парламент дозволив судам зупиняти розгляд справ без зупинення перебігу строку давності за умови мобілізації обвинувачених.

Докладніше – в новині.

«Транспортний безвіз» між Україною і Євросоюзом продовжено до кінця 2025 року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Таким чином українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Як повідомив прем’єр, це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України – на 37%. «Транспортний безвіз» – частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова членства України в Євросоюзі, зазначив Шмигаль.

Посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку, повідомляє CNN з посиланням на речницю Державного департаменту США.

“Вона була послом там три роки - це довгий час у зоні бойових дій. І, чесно кажучи, війна триває вже надто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни та українці зробити все необхідне, щоб припинити цю війну”, - зазначила речниця Держдепартаменту.

Відставка Бріджит Брінк з посади, яку вона обіймала з травня 2022 року, відбувається на тлі зміни політики адміністрації Дональда Трампа щодо України.

Росія і США сьогодні вранці в Абу-Дабі провели обмін в'язнями "на знак продовження розбудови довіри", повідомляє газета Wall Street Journal.

Росіяни відпустили Ксенію Кареліну – громадянку і Росії, і США, засуджену до 12 років колонії суворого режиму за те, що вона пожертвувала менш ніж $100 для України. Росія розцінила це як "державну зраду".

Штати відпустили Артура Петрова – громадянина Німеччини і Росії, заарештованого в 2023 на Кіпрі за американським запитом у зв'язку з експортом чутливої електроніки в обхід санкцій.

Посадовці ЦРУ повідомили, що розмови про обмін проводили їхній директор Джон Реткліфф та високопосадовці російської розвідки. Це нібито свідчить про поглиблення відносин між розвідувальними службами Штатів і росіян.

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