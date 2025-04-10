Генштаб: кожне третє боєзіткнення з початку доби відбувалось на Покровському напрямку

На Курському напрямку з початку доби зафіксовано 22 боєзіткнення.

Станом на 22:00 10 квітня відбулося 125 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 114 КАБ, здійснив 931 удар дронами-камікадзе та 4218 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Уди та Козача Лопань.

Противник здійснив п’ять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку у напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового. Наші оборонці успішно відбили дві атаки, три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Надія, Нове, Ямполівка та в напрямках Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки, Новомихайлівки. Триває шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагались просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки й Верхньокам’янського. Два бої тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки поблизу Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших захисників у бік Дружби та в районі Торецька. Усі атаки зупинено.

На Покровському напрямку ворог здійснив 42 штурми. Найбільша активність спостерігається в напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки та поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки, Богданівки. Триває десять боєзіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах населеного пункту Гродівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 92 та поранили 96 окупантів, знищили десять автомобілів, п’ять мотоциклів, чотири квадроцикли, радіолокаційну станцію “Єнот” та антену БпЛА, суттєво пошкодили 152-мм самохідну гаубицю та два міномети.

На Новопавлівському напрямку ворог двічі без успіху намагався прорватися поблизу Костянтинополя та в напрямку Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Привільного, українські захисники зупинили три ворожі атаки. Населені пункти Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне зазнали авіаударів керованими бомбами та некерованими ракетами.

На Оріхівському напрямку ударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Щербаки та Павлівка.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки у бік позицій наших захисників.

На Курському напрямку з початку доби зафіксовано 22 боєзіткнення. Окрім того, ворог завдав 40 авіаударів, застосувавши 54 КАБ, та здійснив 305 артилерійських обстрілів, зокрема 12 — із РСЗВ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Сьогодні відзначаємо воїнів 31-ї окремої механізованої бригади, 121-ї окремої бригади територіальної оборони та 27-го полку Національної гвардії України, які стійко стримують навалу противника.