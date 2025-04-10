У МЗС відреагували на відео з черговим розстрілом українських військовополонених

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на відео, опубліковане The Associated Press, на якому російські окупанти страчують чотирьох українських військовополонених.

Він зауважив, що «такі страти стали системними, але кожна з них шокує своєю жорстокістю».

За словами Тихого, ці страти «не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія — це збіговисько дегенератів. Вони не мають елементарної дисципліни, адже дисципліновані армії не страчує військовополонених — це суперечить військовій логіці».

«Це воєнний злочин, і він має бути розслідуваний, зокрема Міжнародним кримінальним судом. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також вдячні AP за чудову журналістську роботу, яка демонструє, як росіяни фабрикують відео, щоб приховувати свої звірства. Мусимо не дати їм уникати відповідальності», - наголосив речник МЗС.