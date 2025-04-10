​Десятки суддів, чиновників, помічників нардепів хочуть уникнути покарання за корупцію через мобілізацію

Щоб викорінити таку практику, необхідні зміни до законодавства.

Обвинувачені в справах топкорупції готові мобілізуватись, аби уникнути покарання за злочини. Приклад колишнього ексголови ДФС Романа Насірова — не один. Тому необхідно внести зміни до законодавства.

Про це йдеться у матеріалі Центру протидії корупції для LB.ua.

«Таких справ, де суд зупинив провадження, щодо обвинувачених через мобілізацію — десятки. Через це обвинувачені часто можуть просто уникнути відповідальності», — йдеться в матеріалі.

А все тому, що ще весною 2022 року парламент дозволив судам зупиняти розгляд справ без зупинення перебігу строку давності за умови мобілізації обвинувачених.

ЦПК навів декілька прикладів, як колишні чиновники, голови та заступники місцевих адміністрацій, помічники нардепів, судді намагаються уникнути покарання, прикрившись службою в тилових підрозділах:

Руслан Журило, колишній голова правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Журило разом із колишнім народним депутатом Миколою Мартиненком фігурують у справі НАБУ про заволодіння 17,28 млн доларів компанії СхідГЗК. САП також обвинувачує його в нанесенні збитків ОГХК на 300 млн грн на експортних схемах. Він мобілізувався в квітні 2023 року, у зв’язку з чим провадження щодо нього зупинили.

Юрій Зонтов, брат ексголови ОАСК. Його обвинувачують у шахрайстві, підбурюванні до хабаря та брехні в декларації. Він нещодавно мобілізувався до ЗСУ.

Павло Гвозденко, ексзаступник директора Держводагентства. Його підозрюють у вимаганні та одержані хабара в сумі 8 тисяч доларів США для підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми – Бучанського водосховища (84 га). У жовтні 2022 року Гвозденко мобілізувався до Національної гвардії і з того часу провадження щодо нього зупинене.

Ігор Дем'янчук, перший заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації. За версією обвинувачення, він вимагав від місцевого бізнесмена та волонтера надати понад 2,4 млн грн хабаря. У березні 2024 року Дем'янчук мобілізувався до ЗСУ на посаду начальника групи цивільно-військового співробітництва штабу управління військової частини, через що провадження щодо нього довелось зупинити.

Віталій Цвігун, екскерівник філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця». Він фігурує у справі про завдання понад 92 млн грн збитків філії під час закупівлі палива у компанії «Вог Аеро Джет». Він мобілізувався в серпні 2023 року на посаду начальника речової служби однієї з військових частин в Чернівцях.

Ігор Калініченко, помічник народного депутата від «Слуг Народу» Анатолія Гунька. ВАКС зупинив розгляд справи за обвинуваченням у хабарництві, оскільки він мобілізований до ЗСУ.

Геннадій Дикий, міський голова Білої Церкви. ВАКС призупинив справу за обвинуваченням у зловживаннях у зв'язку з проходженням ним військової служби.

Лука Кріль, суддя Турківського районного суду Львівської області мобілізувався в березні цього року та проходить службу на Львівщині. Луку Кріля викрили на двох хабарях.

Судді-корупціонери, які вже отримали вирок, та мобілізувалися:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повторно зупинила слухання скарг на вирок, яким до 7 років позбавлення волі засудили суддю Дзержинського районного суду міста Харкова Сергія Лазюка. Він призваний на військову службу.

Апеляційна палата ВАКС призупинила слухання скарги на вирок, яким до 5 років позбавлення волі засудили суддю Дніпропетровського районного суду Лалу Новік за одержання неправомірної вигоди. При цьому вона мобілізувалась у день оголошення вироку.

суддя Харківського окружного адміністративного суду Ольга Панченко. Суд першої інстанції призначив їй 5 років позбавлення волі. Однак апеляція зупинила розгляд скарги через її мобілізацію. Вона мобілізувалась на посаду санітарного інструктора медичного пункту 4-го стрілецького батальйону (з охорони та оборони об'єктів державного значення).

«Єдиний вихід з цієї ситуації — внесення змін у статтю 49 Кримінального кодексу України, які передбачатимуть, що перебіг строків давності зупиняється в разі мобілізації обвинуваченого», — закликають у ЦПК.