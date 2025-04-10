“Мілітарний”: командувача Сил безпілотних систем Сухаревського планують звільнити і відправити командувати корпусом

Який саме з армійських корпусів має очолити Вадим Сухаревський, джерела не називають. До призначення на посаду Командувача Сил безпілотних систем Сухаревський був заступником Головнокомандувача ЗСУ.

Командувача Сил безпілотних систем (СБС) полковника Вадима Сухаревського планують звільнити. Натомість Сухаревському можуть доручити командування новоствореним армійським корпусом, повідомляє “Мілітарний” із посиланням на джерела в політичних і військових колах.

Обговорення питання звільнення Командувача СБС у керівництві ЗСУ триває вже кілька місяців. Полковник Сухаревський очолює цей рід військ із моменту його створення у 2024.

Який саме з армійських корпусів має очолити Вадим Сухаревський, не називають. Зараз вони створені у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Морській піхоті Військово-Морських Сил ЗС України.

До призначення на посадку Командувача Сил безпілотних систем Сухаревський був заступником Головнокомандувача ЗСУ.

Перед цим командував на той момент 59 окремою мотопіхотною бригадою Сухопутних військ ЗСУ, яка стала 59 окремою штурмовою бригадою СБС.

За час командування 59-ю окремою мотопіхотною бригадаю оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ отримав звання Героя України.

Вадим Сухаревський з 2014 року бере участь у відбитті російської агресії, саме він 13 квітня 2014 року взяв участь у першому бою війни на Донбасі – біля Семенівки.

На той момент старший лейтенант відкрив вогонь зі свого БТР по бойовиках Ігоря Гіркіна, що атакували бійців спецпідрозділу СБУ "Альфа".

У 2016 Вадима Сухаревського призначили командувати 1-м лінійним батальйоном 36-ї бригади морської піхоти, що згодом переформатували в 503 окремий батальйон морської піхоти.

Під його командуванням до 2021 року батальйон виконував завдання на Маріупольському та Горлівських напрямках.