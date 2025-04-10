У Харківській області троє людей постраждали через російські обстріли

Окупанти атакували КАБами, дронами і з РСЗВ.

Упродовж доби окупанти обстрілювали Харківщину КАБами, дронами і з РСЗВ. Через атаки постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Вчора у Богодухівському районі постраждало с. Івашки. Там стався обстріл FPV-дроном, внаслідок чого зруйновано приватний будинок.

Поблизу с.Гурʼїв цього ж району відбулося влучання двох КАБ. А в с. Павлове на відкритій території виявлено БпЛА невідомого типу.

У Куп'янську унаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Раніше на власному подвір'ї постраждав 64-річний чоловік. А у районі, в с. Благодатівка внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено вікна, дах та паркан приватного домоволодіння.

В с.Білий Колодязь Чугуївського району унаслідок обстрілу FPV-дроном постраждала 67-річна жінка.

А с.Шийківка Ізюмського району унаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ) горіли залишки зруйнованої господарчої споруди на площі 15 кв.м.

У с.Слобожанське Харківського району унаслідок обстрілу постраждала 50-річна жінка. Також КАБ влучила за межами с. Золочів.