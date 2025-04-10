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На Херсонщині через російську агресію загинула людина, ще двоє – поранені

Окупанти атакували 30 населених пунктів області. 

На Херсонщині через російську агресію загинула людина, ще двоє – поранені
У Херсоні снаряд РФ влучив у квартиру, фото ілюстративне
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

Упродовж доби росіяни атакували 30 населених пунктів Херсонщини. Загинула одна людина, ще двоє – поранені. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Веселе, Високе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Кізомис, Козацьке, Костирка, Львове, Микільське, Монастирське, Молодіжне, Новоолександрівка, Новокаїри, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Саблуківка, Станіслав, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка, Шляхове  та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

  • Російські війська уранці 9 квітня атакували з артилерії Широку Балку у Херсонській області. Унаслідок атаки одна людина загинула, двоє зазнали поранень.
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