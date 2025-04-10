Німецька коаліційна угода містить підтримку вступу України в НАТО

ФРН тривалий час вважалася країною, яка чинить супротив приєднанню нашої держави до Альянсу.

Угода про формування більшості в Бундестазі та склад нового уряду, яку підписали партії СДП та ХДС/ХСС, містить положення щодо підтримки шляху України до НАТО.

Як пише "Укрінформ", документ визначає нашу державу як таку, що має "центральне значення для власної безпеки Німеччини". Україна є "сильною, демократичною та суверенною" і "сама визначає своє майбутнє з євроатлантичною перспективою".

Нова німецька коаліція "підтримує перспективу вступу України до НАТО, яка була підтверджена на саміті у Вашингтоні". Більшість також зобов'язується брати участь у відбудові нашої країни, виступає за створення трибуналу щодо російських злочинів агресії та обіцяє продовжувати військову, цивільну та політичну підтримку України.

При цьому документ не говорить про участь Німеччини у миротворчій місії, якщо така буде створена, та не має пункту щодо передачі Києву далекобійної зброї.