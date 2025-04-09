Дві бригади Нацгвардії приєднались до проєкту “Контракт 18-24”

Бригади Нацгвардії “Азов” та “Хартія” приєднались до проєкту “Контракт 18-24”.

“Шукаєш топовий підрозділ для 365 днів професійної військової служби? 12-та бригада спеціального призначення “Азов” починає набір молодих і вмотивованих добровольців за умовами “18-24”, - повідомили у бригаді.

В “Азові” наголосили, що досвідчені азовці навчать всьому з “нуля”.

Щоб долучитись до бригади, треба заповнити анкету на сайті, у коментарі вказати, що йдете на “Контракт 18-24”. Рекрутери зв'яжуться з бажаючим для запрошення на співбесіду.

“Хартія” – це доросле рішення. Це вибір, який ти ухвалюєш сам, а не хтось інший”, - зазначили в 13-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії “Хартія”.

Приєднатись до бригади можна, подзвонивши за номером 3333, також можна подати заявку на її сайті.

Що таке проєкт "Контракт 18-24"