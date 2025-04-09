​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Сирський: фактично наступ Росії на Харківську і Сумську область уже почався
Сирський: фактично наступ Росії на Харківську і Сумську область уже почався
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Обшуки у депутата Київради Білоцерківця проводили у зв'язку з перевіркою походження криптовалюти на велику суму
Обшуки у депутата Київради Білоцерківця проводили у зв'язку з перевіркою походження криптовалюти на велику суму
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСуспільствоВійна

Дві бригади Нацгвардії приєднались до проєкту “Контракт 18-24”

Йдеться про 12-ту бригаду спеціального призначення “Азов” та 13-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії “Хартія”.

Дві бригади Нацгвардії приєднались до проєкту “Контракт 18-24”
На Закарпатті почав роботу перший рекрутинговий центр Нацгвардії
Фото: Укрінформ

Бригади Нацгвардії “Азов” та “Хартія” приєднались до проєкту “Контракт 18-24”.

“Шукаєш топовий підрозділ для 365 днів професійної військової служби? 12-та бригада спеціального призначення “Азов” починає набір молодих і вмотивованих добровольців за умовами “18-24”, - повідомили у бригаді.

В “Азові” наголосили, що досвідчені азовці навчать всьому з “нуля”.

Щоб долучитись до бригади, треба заповнити анкету на сайті, у коментарі вказати, що йдете на “Контракт 18-24”. Рекрутери зв'яжуться з бажаючим для запрошення на співбесіду.

“Хартія” – це доросле рішення. Це вибір, який ти ухвалюєш сам, а не хтось інший”, - зазначили в 13-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії “Хартія”.

Приєднатись до бригади можна, подзвонивши за номером 3333, також можна подати заявку на її сайті.

Що таке проєкт "Контракт 18-24"

  • 11 лютого Міністерство оборони розпочало проєкт "Контракт 18-24". Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

  • Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+". Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

  • У березні повідомлялося, що до програми також долучать дві бригади Нацгвардії. Пізніше до шести бригад додались ще 10.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies