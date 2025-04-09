Дві бригади Нацгвардії приєднались до проєкту “Контракт 18-24”

Бригади Нацгвардії “Азов” та “Хартія” приєднались до проєкту “Контракт 18-24”.
“Шукаєш топовий підрозділ для 365 днів професійної військової служби? 12-та бригада спеціального призначення “Азов” починає набір молодих і вмотивованих добровольців за умовами “18-24”, - повідомили у бригаді.
В “Азові” наголосили, що досвідчені азовці навчать всьому з “нуля”.
Щоб долучитись до бригади, треба заповнити анкету на сайті, у коментарі вказати, що йдете на “Контракт 18-24”. Рекрутери зв'яжуться з бажаючим для запрошення на співбесіду.
“Хартія” – це доросле рішення. Це вибір, який ти ухвалюєш сам, а не хтось інший”, - зазначили в 13-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії “Хартія”.
Приєднатись до бригади можна, подзвонивши за номером 3333, також можна подати заявку на її сайті.
Що таке проєкт "Контракт 18-24"
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11 лютого Міністерство оборони розпочало проєкт "Контракт 18-24". Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
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Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+". Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
- У березні повідомлялося, що до програми також долучать дві бригади Нацгвардії. Пізніше до шести бригад додались ще 10.