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8 діб блукали у Карпатах: прикордонники врятували двох ухилянтів

Двоє чоловіків намагались обійти контрольні пости й незаконно перейти кордон з Румунією.

8 діб блукали у Карпатах: прикордонники врятували двох ухилянтів
Фото: Василь Фіцак

Прикордонники врятували двох заблукалих ухилянтів, які вісім днів блукали у Карпатах, повідомили у Держприкордонслужбі.

Двоє чоловіків намагались обійти контрольні пости й незаконно перейти кордон з Румунією. Вісім діб блукали снігами, поки не потрапили у заметіль. 

“Самостійно дістатися не змогли – зателефонували і звернулися по допомогу”, ‒ йдеться у повідомленні.

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На пошуки прикордонники вирушили спільно з рятувальниками ДСНС і залучили й оператора БпЛА ‒ пошукова операція тривала до ранку. 

“В складних погодних умовах – снігу, туману й морозу – людей виявили в горах та передали медикам. Вкотре попереджаємо: у горах – не до пригод, тож не ризикуйте даремно!”, ‒ йдеться у пресрелізі.

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