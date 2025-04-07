8 діб блукали у Карпатах: прикордонники врятували двох ухилянтів

Прикордонники врятували двох заблукалих ухилянтів, які вісім днів блукали у Карпатах, повідомили у Держприкордонслужбі.

Двоє чоловіків намагались обійти контрольні пости й незаконно перейти кордон з Румунією. Вісім діб блукали снігами, поки не потрапили у заметіль.

“Самостійно дістатися не змогли – зателефонували і звернулися по допомогу”, ‒ йдеться у повідомленні.

На пошуки прикордонники вирушили спільно з рятувальниками ДСНС і залучили й оператора БпЛА ‒ пошукова операція тривала до ранку.

“В складних погодних умовах – снігу, туману й морозу – людей виявили в горах та передали медикам. Вкотре попереджаємо: у горах – не до пригод, тож не ризикуйте даремно!”, ‒ йдеться у пресрелізі.