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ОСУВ "Хортиця": на Східному напрямку за 1 квадратний кілометр української землі Росія втрачала 146 солдатів

Санітарні втрати ворога за останні три місяці - 90 814 тисяч осіб.

ОСУВ "Хортиця": на Східному напрямку за 1 квадратний кілометр української землі Росія втрачала 146 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: скрін відео

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" підрахували, що в середньому за перші три місяці 2025 року за один квадратний кілометр української землі Росія втратила 146 солдатів, танк, два ББМ та 4,5 гармати.

Про це поовідомляє пресслужба ОСУВ.

"В основу розрахунків взято втрати російських військ за перші три місяці війни у цьому році тільки на Східному напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Російський народ платить надвелику ціну за бажання кремля", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" санітарні втрати противника за останні три місяці поточного року склали 90 814 тисяч осіб.

  • За січень втрати ворога склали: особового складу – 35 431; взяті в полон ≈ 115; танків – 178; бойових бронемашин – 459; гармат і мінометів – 657.
  • За лютий: особового складу – 25 081; взяті в полон ≈ 140; танків – 294; літаків – 1; бойових бронемашин – 427; гармат і мінометів – 1003.
  • За березень: особового складу – 30 302; взяті в полон ≈ 130; танків – 234; бойових бронемашин – 449; гармат і мінометів – 1 226; танків – 294; літаків – 1; бойових бронемашин – 427; гармат і мінометів – 1003.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулий тиждень Сили оборони ліквідували понад 9,6 тисяч російських окупантів. Також українські оборонці знищили понад 1500 російської техніки.

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