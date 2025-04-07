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За тиждень росіяни поранили понад 50 мешканців Харкова та вбили 5 людей

Найчастіше ворог атакував місто "шахедами". 

За тиждень росіяни поранили понад 50 мешканців Харкова та вбили 5 людей
Наслідки російського обстрілу, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

За тиждень росіяни 41 раз обстріляли Харків, поранено понад 50 мешканців, загинули 5 осіб, зокрема і одна дитина. 

"Початок цього місяця був дуже напруженим для харків’ян — за кількістю російських атак один минулий тиждень можна порівняти з усім березнем", – розповів у телеграмі мер міста Ігор Терехов.  

Поранено 51 людину, серед яких — 7 діти.  Загинули п’ятеро, включно з однією дитиною.

Сигнал повітряної тривоги лунав для Харкова 46 разів, загальна тривалість – 66 годин 14 хвилин. Це на 25 годин менше (близько 27%), ніж по області загалом.

Найчастіше ворог атакував за допомогою дронів-камікадзе. Зафіксували 17 ударів "Шахедів". Ще 23 випадки – уламки цих БПЛА. Також був 1 дрон типу "Молнія". 

Фото: Телеграм Ігоря Терехова

  • Унаслідок однієї із російських атак по Харкову було 32 поранених та п'ятеро загиблих.
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