За тиждень росіяни поранили понад 50 мешканців Харкова та вбили 5 людей

За тиждень росіяни 41 раз обстріляли Харків, поранено понад 50 мешканців, загинули 5 осіб, зокрема і одна дитина.

"Початок цього місяця був дуже напруженим для харків’ян — за кількістю російських атак один минулий тиждень можна порівняти з усім березнем", – розповів у телеграмі мер міста Ігор Терехов.

Поранено 51 людину, серед яких — 7 діти. Загинули п’ятеро, включно з однією дитиною.

Сигнал повітряної тривоги лунав для Харкова 46 разів, загальна тривалість – 66 годин 14 хвилин. Це на 25 годин менше (близько 27%), ніж по області загалом.

Найчастіше ворог атакував за допомогою дронів-камікадзе. Зафіксували 17 ударів "Шахедів". Ще 23 випадки – уламки цих БПЛА. Також був 1 дрон типу "Молнія".

Фото: Телеграм Ігоря Терехова