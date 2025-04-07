У Києві понад добу триває ліквідація наслідків атаки Росії. Рятувальники показали фото

В Оболонському районі Києва станом на ранок понеділка триває ліквідація загоряння, спричиненого учорашнім російським балістичним ударом. Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків удару, який Росія провела в неділю близько 5 ранку, повідомили в ДСНС близько 7 години.
Рятувальники розбирають завали і проливають їх. Роботи тривають.
"Київ: в Оболонському районі продовжуються роботи", – повідомили в ДСНС.
- У неділю близько 5:00 Росія атакувала місто балістикою. Працювала ППО. Пошкодження зафіксували у трьох районах: Оболонському, Дарницькому і Солом'янському. Загинула одна людина, ще троє поранені – всі в Дарницькому. Серед пошкоджених об'єктів – меблевий цех і офіси телеканалів, зокрема Freedom.
- За даними Повітряних сил, під час ранкової атаки Росія використала різні типи ракет, зокрема шість балістичних "Іскандерів". Збити вдалося одну.