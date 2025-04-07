У Києві понад добу триває ліквідація наслідків атаки Росії. Рятувальники показали фото

В Оболонському районі Києва станом на ранок понеділка триває ліквідація загоряння, спричиненого учорашнім російським балістичним ударом. Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків удару, який Росія провела в неділю близько 5 ранку, повідомили в ДСНС близько 7 години.

Рятувальники розбирають завали і проливають їх. Роботи тривають.

"Київ: в Оболонському районі продовжуються роботи", – повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС України в Telegram Ліквідація наслідків через добу після удару

Фото: ДСНС України в Telegram Вранці понеділка рятувальники продовжували розбір завалів

Фото: ДСНС України в Facebook Наслідки удару по Києву, Оболонський район

Фото: ДСНС України в Telegram Рятувальник ліквідовує наслідки атаки