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У Києві понад добу триває ліквідація наслідків атаки Росії. Рятувальники показали фото

В Оболонському районі ДСНС розбирає завали. 

У Києві понад добу триває ліквідація наслідків атаки Росії. Рятувальники показали фото
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в столиці
Фото: ДСНС України в Telegram

В Оболонському районі Києва станом на ранок понеділка триває ліквідація загоряння, спричиненого учорашнім російським балістичним ударом. Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків удару, який Росія провела в неділю близько 5 ранку, повідомили в ДСНС близько 7 години. 

Рятувальники розбирають завали і проливають їх. Роботи тривають.

"Київ: в Оболонському районі продовжуються роботи", – повідомили в ДСНС.

Ліквідація наслідків через добу після удару
Фото: ДСНС України в Telegram
Ліквідація наслідків через добу після удару

Вранці понеділка рятувальники продовжували розбір завалів
Фото: ДСНС України в Telegram
Вранці понеділка рятувальники продовжували розбір завалів

Наслідки удару по Києву, Оболонський район
Фото: ДСНС України в Facebook
Наслідки удару по Києву, Оболонський район

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки
Фото: ДСНС України в Telegram
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки

  • У неділю близько 5:00 Росія атакувала місто балістикою. Працювала ППО. Пошкодження зафіксували у трьох районах: Оболонському, Дарницькому і Солом'янському. Загинула одна людина, ще троє поранені – всі в Дарницькому. Серед пошкоджених об'єктів – меблевий цех і офіси телеканалів, зокрема Freedom. 
  • За даними Повітряних сил, під час ранкової атаки Росія використала різні типи ракет, зокрема шість балістичних "Іскандерів". Збити вдалося одну. 
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