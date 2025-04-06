Генштаб: найгарячіша ситуація - на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках

З початку доби на фронті відбулося 135 боєіткнень. .

З початку доби на фронту відбулося 135 бойових зіткнень. Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За сьогодні противник завдав одного ракетного (23 ракети) та 63 авіаційних ударів, скинувши зокрема 104 КАБ, залучив для ураження 718 дронів-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував в районі Вовчанська та у бік Кам’янки. Противник завдав авіаударів по Березівці, Козачій Лопані, Золочеву та Дворічанському.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове, українські підрозділи відбили п’ять атак, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку ворог 20 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба, Нового. Наші воїни зупинили 14 атак загарбників, ще шість боїв тривають досі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві штурмові дії ворожих військ в районі Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог провів 17 наступальних дій на позиції наших військ в районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки, дотепер триває одне боєзіткнення.

Від початку доби ворог 42 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка, наразі триває п’ять боєзіткнень. Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Бересток, Покровськ, Зоря, Гродівка, Котлине, Новопавлівка.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 241 особи убитими та пораненими; до того ж знищено п’ять тягачів МТЛБ, шість автомобілів, десять мотоциклів, сім танків, бойову машину піхоти та один пункт управління БпЛА, також було суттєво пошкоджено гармату російських загарбників.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль, ще одне боєзіткнення триває досі. Авіаударів зазнали Одрадне, Комар, Мирне.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Привільного та Вільного Поля. Під авіаударом опинилося Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки поблизу в напрямках Щербаків, Малих Щербаків та Кам’янського. Авіаударів КАБами зазнали Новопавлівка, Оріхів та Новоандріївка.

Одну невдалу спробу противника пройти до позицій українців відбили наші оборонці на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 29 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Ворог завдав 16 авіаційних ударів та скинув 17 КАБ, здійснив 178 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 з реактивних систем залпового вогню.

"Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 47-ої механізованої бригади, 31-ої окремої механізованої бригади, 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти, які ефективно знищують ворога, завдають втрат у живій силі та техніці", - зазначили в Генштабі ЗСУ.