Папа Франциск уперше з’явився на публіці після тривалої хвороби

Папа Франциск був уперше присутній на месі на площі Святого Петра у Ватикані з нагоди Дня хворих.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Понтифік з’явився на публіці уперше від часу своєї госпіталізації 14 лютого та повернення з лікарні до Ватикану.

Папа Франциск з’явився неочікувано, звернувшись до вірних зі словами подяки та благословивши всіх присутніх.

Хвороба Папи Римського

28 лютого у Понтифіка раптово виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.Віряни були схвильовані повідомленням про те, що у Франциска "складна клінічна ситуація".88-річний Папа був хворий на запалення обох легень, його стан потребував подальшого медикаментозного лікування.У Ватикані припускали, що Понтифік міг висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.3 березня Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.У березні Понтифік уперше за тритижневе перебування у госпіталі, де очільник Римо-католицької церкви лікується від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення.