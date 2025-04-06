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Папа Франциск уперше з’явився на публіці після тривалої хвороби

Він узяв участь у месі з нагоди Дня хворих.

Папа Франциск уперше з’явився на публіці після тривалої хвороби
Папа Франциск
Фото: Facebook/Andrii Yurash

Папа Франциск був уперше присутній на месі на площі Святого Петра у Ватикані з нагоди Дня хворих.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

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Понтифік з’явився на публіці уперше від часу своєї госпіталізації 14 лютого та повернення з лікарні до Ватикану.

Папа Франциск з’явився неочікувано, звернувшись до вірних зі словами подяки та благословивши всіх присутніх.

Хвороба Папи Римського 

28 лютого у Понтифіка раптово виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.Віряни були схвильовані повідомленням про те, що у Франциска "складна клінічна ситуація".88-річний Папа був хворий на запалення обох легень, його стан потребував подальшого медикаментозного лікування.У Ватикані припускали, що Понтифік міг висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.3 березня Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.У березні Понтифік уперше за тритижневе перебування у госпіталі, де очільник Римо-католицької церкви лікується від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення.

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