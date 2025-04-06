Сили оборони за минулий тиждень ліквідували понад 9,6 тисяч російських окупантів

За тиждень Сили оборони ліквідували 9670 російських окупантів і знищили 1529 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє військовий Олександр Павлюк.
За тиждень з 30 березня до 06 квітня 2025 року втрати противника склали близько 9670 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 62 танки
- 156 бойових броньованих машин
- 279 артилерійських систем
- 7 РСЗВ
- 2 установки ППО
- 522 одиниці автотехніки
- 2 одиниці спецтехніки
Також українські оборонці знищили 2 ворожі ракети (без врахування роботи ППО в ніч на 06 квітня), щонайменше 497 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
- За добу Сили оборони ліквідували ще 1330 російських окупантів, 13 ворожих танків і понад 55 артилерійських систем.