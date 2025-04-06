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Сили оборони за минулий тиждень ліквідували понад 9,6 тисяч російських окупантів

Також українські оборонці знищили понад 1500 російської техніки.

Сили оборони за минулий тиждень ліквідували понад 9,6 тисяч російських окупантів
Фото: Скріншот

За тиждень Сили оборони ліквідували 9670 російських окупантів і знищили 1529 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє військовий Олександр Павлюк.

За тиждень з 30 березня до 06 квітня 2025 року втрати противника склали близько 9670 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 62 танки
  • 156 бойових броньованих машин
  • 279 артилерійських систем
  • 7 РСЗВ
  • 2 установки ППО
  • 522 одиниці автотехніки
  • 2 одиниці спецтехніки

Також українські оборонці знищили 2 ворожі ракети (без врахування роботи ППО в ніч на 06 квітня), щонайменше 497 БпЛА ОТР,  у тому числі ударних дронів.

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