Сили оборони за минулий тиждень ліквідували понад 9,6 тисяч російських окупантів

За тиждень Сили оборони ліквідували 9670 російських окупантів і знищили 1529 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє військовий Олександр Павлюк.

За тиждень з 30 березня до 06 квітня 2025 року втрати противника склали близько 9670 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

62 танки

156 бойових броньованих машин

279 артилерійських систем

7 РСЗВ

2 установки ППО

522 одиниці автотехніки

2 одиниці спецтехніки

Також українські оборонці знищили 2 ворожі ракети (без врахування роботи ППО в ніч на 06 квітня), щонайменше 497 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.