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Сили оборони знищили за добу 1330 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 923 670 солдатів.

Сили оборони знищили за добу 1330 окупантів
Фото: EPA/UPG

За добу Сили оборони ліквідували ще 1330 російських окупантів, 13 ворожих танків і понад 55 артилерійських систем.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 923 670 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 10554 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21972 (+20) од,
  • артилерійських систем – 25786 (+56) од,
  • РСЗВ – 1354 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 1124 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31846 (+68),
  • крилаті ракети ‒ 3130 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43050 (+96) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3789 (+1)

Дані уточнюються.

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