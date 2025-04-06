Сили оборони знищили за добу 1330 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 923 670 солдатів.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1330 російських окупантів, 13 ворожих танків і понад 55 артилерійських систем.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 923 670 (+1330) осіб,

танків ‒ 10554 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 21972 (+20) од,

артилерійських систем – 25786 (+56) од,

РСЗВ – 1354 (+4) од,

засоби ППО ‒ 1124 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31846 (+68),

крилаті ракети ‒ 3130 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43050 (+96) од,

спеціальна техніка ‒ 3789 (+1)

Дані уточнюються.