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Ворог атакував шахедами Миколаїв, є поранені (оновлено)

Поранено двоє людей. 

Ворог атакував шахедами Миколаїв, є поранені (оновлено)
Ілюстративне фото: Миколаїв
Фото: Вікіпедія

Пізно ввечері 5 квітня ворог атакував шахедами Миколаїв.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

“Внаслідок атаки «шахедів» на Миколаїв виникла пожежа в двох житлових будинках”, – написав Кім. 

Він додав, що всі служби працюють на місцях.

Оновлено, 23:58. Віталій Кім повідомив, що поранено двоє людей. 49-річна жінка госпіталізована, 72-річній жінці допомога надана амбулаторно. Виникло три пожежі, які вже ліквідовані. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобіль.

Оновлено, 23:30. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що є пошкодження в приватному секторі. Вже визначили обсяг робіт. Комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків. 

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