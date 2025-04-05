Ворог атакував шахедами Миколаїв, є поранені (оновлено)

Пізно ввечері 5 квітня ворог атакував шахедами Миколаїв.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Внаслідок атаки «шахедів» на Миколаїв виникла пожежа в двох житлових будинках”, – написав Кім.

Він додав, що всі служби працюють на місцях.

Оновлено, 23:58. Віталій Кім повідомив, що поранено двоє людей. 49-річна жінка госпіталізована, 72-річній жінці допомога надана амбулаторно. Виникло три пожежі, які вже ліквідовані. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобіль.

Оновлено, 23:30. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що є пошкодження в приватному секторі. Вже визначили обсяг робіт. Комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків.