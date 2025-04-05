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На Київщині 6 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки ворога по Кривому Рогу

Внаслідок удару окупантів загинули 18 людей, у тому числі 9 дітей. 74 людини постраждали. На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, серед них п'ятеро – діти. 

На Київщині 6 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки ворога по Кривому Рогу

Неділю, 6 квітня, у Київській області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки ворога по Кривому Рогу, що сталася 4 квітня. Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашнік. 

“Цинічний удар по звичайному мирному місту. Ракета влучила просто посеред житлових будинків поруч з дитячим майданчиком. Загинули 18 людей. 9 з них – діти. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Київщина разом з Кривим Рогом. Це спільний біль та трагедія. Це спільний жах та горе. Схиляємо голову в пам'ять за загиблими. росія має відповісти за кожне відібране та скалічене життя українців”, – написав Микола Калашнік.

  • У Харківській області оголосили триденну жалобу в пам'ять про загиблих від російських атак.
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