На Київщині 6 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки ворога по Кривому Рогу

Внаслідок удару окупантів загинули 18 людей, у тому числі 9 дітей. 74 людини постраждали. На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, серед них п'ятеро – діти.

Неділю, 6 квітня, у Київській області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки ворога по Кривому Рогу, що сталася 4 квітня. Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашнік.

“Цинічний удар по звичайному мирному місту. Ракета влучила просто посеред житлових будинків поруч з дитячим майданчиком. Загинули 18 людей. 9 з них – діти. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Київщина разом з Кривим Рогом. Це спільний біль та трагедія. Це спільний жах та горе. Схиляємо голову в пам'ять за загиблими. росія має відповісти за кожне відібране та скалічене життя українців”, – написав Микола Калашнік.