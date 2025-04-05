Станом на 13:40 5 квітня, за інформацією очільника області, кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 72.

Майже половина потерпілих госпіталізовані, 17 – у важкому стані. Постійно поряд медики, які роблять максимум для порятунку їхніх життів.

Всі містяни, які отримали травми через атаку на місто БпЛА, на амбулаторному лікуванні.

4 квітня російські окупанти атакували балістикою Кривий Ріг. Станом на ранок наступного дня кількість жертв зросла до 18. З них дев'ять – діти. За уточненими даними Офісу генпрокурора, поранена ще 61 людина. Серед них 12 – діти.

Ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик.

Станом на ранок, за інформацією міського голови, 40 людей перебувають у лікарнях (двоє дітей 5-ти та 8 років були доставлені до Дніпра до лікарні ім. Мечнікова у вкрай тяжкому стані).

"Постраждали 34 багатоквартирні будинки, 6 навчальних закладів, магазини, об'єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі, зруйнований приватний будинок. Пошкоджень дуже багато – дані ще уточнюються. Усю ніч тривала ліквідація наслідків. Було задіяно всі оперативні та комунальні служби. Пожежі, що виникли, були загашені. До 02:45 аварійно-рятувальна операція була завершена, але комунальники продовжували працювати всю ніч. До 06:00 вдалося відновити рух трамваїв на «Дружбу». У деяких будинках немає електро- та газопостачання – ведуться відновлювальні роботи", – сказав Вілкул.

Фото: Tеlеgram/Володимир Зеленський обстріл Кривого Рогу 4 квітня 2025 року

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що це була касетна балістична ракета росіян, попередньо "Іскандер".

"Це свідомий удар для того, щоб вбити велику кількість людей", – наголосив Коваленко.

Фото: Tеlеgram/Володимир Зеленський обстріл Кривого Рогу 4 квітня 2025 року

Керівник ОВА Сергій Лисак повідомив, що чимало постраждалих перебувають в операційних. Наразі відомо, що в медзаклади оптрапили понад три десятки осіб.

"Серед тих, хто отримав поранення, – діти. Найменшому – 3 місяці. У хлопця різані рани. Йому надали допомогу", – додав Лисак.

Фото: Tеlеgram/Володимир Зеленський обстріл Кривого Рогу 4 квітня 2025 року

Фото: Tеlеgram/Володимир Зеленський обстріл Кривого Рогу 4 квітня 2025 року

Через обстріл у місті сталися пожежі. Сергій Лисак повідомив, що потрощені близько два десятки багатоповерхівок, понад тридцять автівок, заклади освіти та громадського харчування.

"На місці всі екстрені служби. З людьми працюють психологи. Розгорнутий гуманітарний штаб", – додав очільник області.

Після удару балістикою росіяни атакували місто ще й дронами. Загалом за вечір і ніч ворог вбив у Кривому Розі 19 людей, ще близько 68 – поранені.