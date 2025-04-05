СЗР: Росія активізувала інформаційну операцію проти України

Роспропаганда проникає в український інформаційний простір – через анонімні Telegram-канали, псевдопатріотичні TikTok-акаунти, які імітують думки "незалежних експертів".

З початку квітня Кремль знову активізував інформаційну операцію проти України.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

"У фокусі дій російських спецслужб – просування звинувачень перед країнами ЄС та США у нібито небажанні Києва вести переговори щодо завершення війни. У такий спосіб росія намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на українську сторону, одночасно формуючи фальшивий образ "миротворця", який нібито готовий домовлятись – але не з чинною владою", — кажуть у розвідці.

Зазначається, що до інформаційної атаки залучаються російські державні та афілійовані медіа. Крім того, Росія намагається проникнути у світовий інформаційний простір, сформувати враження, що "втома від України" стала загальною тенденцією, і таким чином здійснити зовнішній тиск на Київ.

"Для цього вона залучає іноземні проксі-медіа, які використовує під виглядом незалежних джерел. Серед них – Reseau International (Франція), Magyar Hírlap (Угорщина), L’AntiDiplomatico (Італія), Ereport (Словаччина) та інші. Ці ресурси просувають тотожні російським тези: "відсутність демократії в Україні", "Захід розчарувався в Києві", "мир можливий лише після зміни українського уряду", — повідомляють в СЗРУ.

Паралельно відбувається цілеспрямоване проникнення в український інформаційний простір – через анонімні Telegram-канали, псевдопатріотичні TikTok-акаунти, YouTube-контент, що імітує думку українських військових чи "незалежних експертів".

"Щоб надати кампанії масштабності, проксі-ресурси перепощують одні й ті самі меседжі в різній інтерпретації: у вигляді авторських колонок, фейкових інтерв’ю, "аналітичних" блогів, графіки та відео в соцмережах. Цей підхід створює ілюзію багатоголосої дискусії, яка насправді зрежисована єдиним центром – у кремлі", — наголошують у СЗР.