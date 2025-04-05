Уночі та зранку рятувальники ліквідували 3 пожежі у Донецькій області після російських обстрілів.

Про це повідомляє ДСНС України.

"4 квітня в Костянтинівці внаслідок удару FPV-дрона зайнявся приватний будинок і два авто. Пожежу площею 85 кв. м ліквідували за годину", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Увечері в с. Щурове БпЛА спричинив займання двоповерхової будівлі — горіння на 130 кв. м ліквідовано.

Також на світанку 5 квітня в Тихонівці через обстріл зайнялися конструкції на подвір’ї, вогонь швидко приборкали.

Фото: ДСНС

У Слов’янську ліквідовано займання авто.

Обійшлося без постраждалих