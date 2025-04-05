Головне за ніч та ранок суботи, 5 квітня: наслідки ударів по Кривому Рогу, 145 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 145 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, жалоба у Кривому Розі.

Станом на ранок 5 квітня, за інформацією Офісу Генпрокурора, кількість загиблих внаслідок ракетної і дронової атаки РФ на Кривий Ріг зросла до 18 людей, серед них 9 дітей. Загалом внаслідок обстрілу постраждала 61 людина, зокрема 12 дітей.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram, що у місті завершено аварійно-рятувальні роботи на всіх місцях ворожих атак. Далі, за словами посадовця, працюватимуть міські штаби та комунальники.

"Шахедний" обстріл забрав життя однієї жінки, сімох людей зазнали поранень. Пошкоджено інфраструктуру міського електротранспорту, частина трамваїв у суботу не вийдуть на маршрути через перебиті рейки та контактну мережу.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені днями жалоби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 145 боєзіткнень.

Ворог продовжує штурмові дії на Лиманському, Торецькому і Покровському напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління та шість артилерійських систем ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1390 окупантів та 13 танків. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали 922 340 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook прокоментував обстріл Кривого Рогу балістичною зброєю, внаслідок якого загинули щонайменше 18 людей, половина з яких - діти.

За повідомленням військових, росіяни використали "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження якомога більшої площі та кількості людей.

Командування країни-агресора намагається прикрити свій злочин брехнею про "влучання у місце проведення наради командирів з'єднань ЗСУ із західними інструкторами". Генштаб офіційно заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Насправді ворог поцілив у житловий масив та дитячий майданчик.

У ЗСУ нагадують, що подібні злочини не мають термінів давності, а усі докази буде передано до міжнародних органів кримінального правосуддя. Генштаб висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Уночі РФ атакувала Україну 92 ударними безпілотниками.

Сили ППО збили 51 ворожий БпЛА, 31 безпілотник-імітатор не досяг цілей.

Невідомі дрони у ніч на 5 квітня атакували важливий об'єкт російського ВПК підприємство АТ "Оптиковолоконные Системы" у місті Саранськ РФ.

Підприємство "Оптиковолоконные Системы" є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує РФ власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв’язку, у тому числі військового призначення.

Як зазначає очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, продукція цього заводу активно використовується в системах управління, зв’язку та передачі даних, зокрема — у розгортанні захищених каналів зв’язку для армії Росії, управлінні дронами.

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