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У Кривому Розі оголосили триденну жалобу за жертвами російського терору

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби.

У Кривому Розі оголосили триденну жалобу за жертвами російського терору

У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня будуть оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок атак Росії 4 квітня. Унаслідок ракетного і дронового обстрілу РФ постраждала 61 людина, серед них 12 дітей, 18 людей загинули, половина з них — діти.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок вчорашніх терористичних атак країни-вбивці на наше місто.

"Діти, родини, люди похилого віку... Удари балістикою та шахедами по житлових кварталах та дитячих майданчиках… Це ні що інше, як масове вбивство мирного населення. Ми завжди пам'ятатимемо кожного загиблого. Це наша спільна трагедія і біль," – написав Вілкул.

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