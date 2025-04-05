У передмісті Херсона через російський обстріл постраждала цивільна

Російські окупанти атакували з безпілотника Антонівку у передмісті Херсона. Унаслідок обстрілів постраждала літня жінка.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

"З Антонівки у тяжкому стані доправлено до лікарні 61-річну місцеву жительку. У жінки вибухова травма, уламкові поранення та закритий перелом кісток лівої гомілки, отримані учора внаслідок атаки ворожого дрона", — каже він.