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У передмісті Херсона через російський обстріл постраждала цивільна

61-річна жителька Антонівки зазнала травм.

У передмісті Херсона через російський обстріл постраждала цивільна
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Російські окупанти атакували з безпілотника Антонівку у передмісті Херсона. Унаслідок обстрілів постраждала літня жінка.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

"З Антонівки у тяжкому стані доправлено до лікарні 61-річну місцеву жительку. У жінки вибухова травма, уламкові поранення та закритий перелом кісток лівої гомілки, отримані учора внаслідок атаки ворожого дрона", — каже він.

  • Упродовж доби російські війська атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області. Під обстрілами опинилися 32 населені пунтки, п'ятеро цивільних зазнали поранень.
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