Уночі Сили ППО збили 51 ворожий БпЛА, 31 безпілотник-імітатор – не досяг цілей

У ніч на 5 квітня російські війська атакували Україну 92-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Фото: повітряні сили ЗСУ

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.