Комісія ООН визнала ФСБ та Слідчий комітет РФ винними у катуваннях українців

Незалежна комісія ООН з розслідування порушень в Україні дійшла висновку про причетність російських ФСБ, Федеральної служби виконання покарань та Слідчого комітету до катувань наших громадян.

Як пише "Укрінформ", про це заявила правозахисниця з Індії Врінда Ґровер. За її словами, особи та структури, відповідальні за злочини в ході агресії Росії проти України, відображені у звітах, а катування визнані там частиною скоординованої державної політики РФ.

Комісія також звинувачує агресора у вчиненні злочинів проти людяності у формі насильницьких зникнень. Відповідно до міжнародного права, влада, яка утримує осіб, має інформувати їхні родини про місце перебування. Проте росіяни систематично не виконують цей обов'язок щодо українців, яких місяцями та навіть роками тримають ув'язненими, піддаючи тортурам та сексуальним злочинам.