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Українці у США отримали листи з погрозою депортації

Дональд Трамп стверджував, що не скасовував програму захисту для українських мігрантів.

Українці у США отримали листи з погрозою депортації
Фото: ОПУ

Агенція Reuters повідомила, що українці, які перебувають у Сполучених Штатах легально за програмою захисту, запровадженою у 2022 році, почали отримувати від уряду листи з погрозами щодо депортації.

На електронну пошту нашим співвітчизникам надійшли повідомлення, що їхній захист нібито скасований, а в разі відмови упродовж 7 днів залишити територію країни "ви зазнаєте заходів з боку правоохоронних органів щодо видворення зі Сполучених Штатів, тож не намагайтеся залишитися".

Департамент внутрішньої безпеки, від імені якого відбувалося листування, заявив, що подібна комунікація стала наслідком "помилки", і насправді програма захисту залишається чинною, а українцям з легальним статусом не загрожує депортація.

Минулого місяця у ЗМІ з'явилася інформація, що уряд Дональда Трампа має намір скасувати дозвіл на перебування у США 240 тисячам українців, які в'їхали за програмою, пов'язаною з повномасштабним російським вторгненням. Проте згодом президент США заявив, що він би не хотів цього робити.  

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