США не повернуться до фінансування глобальних гуманітарних програм

Державний секретар США Марко Рубіо відкинув сценарій, за якого Сполучені Штати повернуться до масштабного фінансування низки глобальних програм, пов'язаних з наданням гуманітарної допомоги.
Як пише Reuters, голова дипломатичної служби підкреслив, що США "хоч і є найбагатшою країною світу, але ресурси все ж не безлімітні". На думку Рубіо, настав час переоцінити пріоритетні для Вашингтона напрямки витрат, адже країна має суттєвий національний борг, а американський уряд "не є урядом цілого світу".
Держсекретар вказав на те, що "Китай та Індія є дуже багатими країнами" і закликав їх активніше долучатися до глобальних гуманітарних проєктів. Натомість США "допомагатимуть як можуть, але лише в тому обсязі, який буде збалансовано іншими потребами".
- Наприкінці березня Держдеп США офіційно повідомив про те, що агенція з міжнародного розвитку USAID підлягає ліквідації.