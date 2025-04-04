​Прем'єр-міністр Бельгії: не думаю, що ми б арештували Нетаньягу

Барт де Вевер вважає, що Франція також не заарештувала би прем'єра Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер прокоментував можливість арешту прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у Бельгії.

"Я не думаю, що є хоч одна європейська країна, яка б заарештувала Нетаньягу, якби він туди приїхав. Франція, наприклад, не заарештувала б, і я не думаю, що ми теж", – додав він.

Водночас опозиційна фламандська опозиційна партія Groen вважає, своїми коментарями прем’єр-міністр де Вевер поставив Бельгію поза верховенством міжнародного права. Крім того, позиція федерального прем’єр-міністра не обговорювалася з федеральним кабінетом до інтерв’ю.

В свою чергу, професор міжнародного права Стівен Девульф зазначив, що з юридичної точки зору було б неможливо заарештувати ізраїльського прем'єр-міністра, оскільки Ізраїль не увійшов до Міжнародного суду.