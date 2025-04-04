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​Німеччина фінансує доступ України до супутникового інтернету Eutelsat

У компанії очікують зростання кількості користувачів до 5–10 тисяч протягом кількох тижнів.

​Німеччина фінансує доступ України до супутникового інтернету Eutelsat
Французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat
Фото: пресслужба компанії

Уряд Німеччини оплачує послуги супутникового інтернету для України, які надає французька компанія Eutelsat, що розвиває альтернативу проєкту Starlink Ілона Маска, передає Reuters.

Генеральна директорка Eutelsat Єва Бернеке повдіомила, що послуги високошвидкісного інтернету надаються в Україні вже близько року через німецького дистриб’ютора. Вартість проєкту не розголошується.

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Наразі в Україні працює менш ніж тисяча терміналів Eutelsat — це значно менше, ніж приблизно 50 тисяч терміналів Starlink. Водночас Бернеке очікує зростання кількості користувачів до 5–10 тисяч протягом кількох тижнів.

У компанії не виключають, що додаткові витрати також фінансуватиме Берлін, але це питання ще обговорюється.

На тлі занепокоєння щодо можливої втрати підтримки з боку США у разі повернення Дональда Трампа до влади, країни Європи шукають стратегічну автономію в питаннях цифрової інфраструктури, зокрема, у сфері супутникового зв’язку.

Конкурентом Starlink виступає підрозділ Eutelsat OneWeb, який розгортає мережу супутників на низькій навколоземній орбіті. Це дає змогу забезпечувати високошвидкісний інтернет навіть у віддалених районах, на морських суднах або для потреб військових.

Також Eutelsat бере участь у консорціумі IRIS², що підтримується ЄС і веде активні переговори з Євросоюзом щодо подальшого розширення доступу України до супутникового інтернету.

  • У березні стало відомо, що французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat веде переговори з Європейським Союзом щодо надання Україні додаткового доступу до інтернету.
  • Того ж місяця з’явилася інформація, що Єврокомісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку після погроз Ілона Маска щодо позбалення Києва доступу до Starlink. Речник Комісії Томас Реньє заявив, що Київ уже "висловив зацікавленість" у тому, як він може використовувати Govsatcom — об’єднану мережу існуючих національних урядових супутників ЄС — і IRIS², нову групу, яка має запрацювати лише у 2030-х роках.
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