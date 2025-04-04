Ворог випустив близько 10 снарядів по центральній частині Херсона, є руйнування

Російська армія обстріляла з окупованого лівобережжя Дніпровський район Херсона, ворог випустив близько 10 снарядів. Унаслідок обстрілів пошкоджені медзаклад та багатоповерхівки.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Після 15:00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя розпочали обстріл Дніпровського району. Під ударом була територія поблизу закладу охорони здоров’я", — ідеться у повідомленні.

Пошкоджень зазнали сусідні багатоповерхівки. Постраждала лікарня. В одному з відділень побиті вікна і фасад. Ворог випустив близько 10 снарядів.

Пізніше стало відомо про постраждалого 76-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію, забій потилиці та травми рук.

Бригада "швидкої" надала потерпілому меддопомогу на місці.