ЗСУ: окупанти намагаються звести переправи через Оскіл на Куп'янському напрямку

У районі Дворічної на Куп'янському напрямку росіяни продовжують безуспішні спроби звести переправи через річку Оскіл.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, пише LIGA.net.

"Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий беріг річки Оскіл із метою утримання та розширення плацдарму, а також створення загрози місту Куп'янськ із півночі", – каже він.

Росіяни намагаються наводити переправи через Оскіл для перекидання техніки.

"Поки що навести переправи, я сподіваюсь, і не вдасться їм навести свої переправи. І наразі бронетехніки на правому березі річки Оскіл немає. І це хороша новина. Тому що це надзвичайно ускладнює ворогу як просування, так і його логістику", – додає речник.