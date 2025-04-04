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ЗСУ: окупанти намагаються звести переправи через Оскіл на Куп'янському напрямку

Наразі на правому березі річки Оскіл ворожої бронетехніки немає.

ЗСУ: окупанти намагаються звести переправи через Оскіл на Куп'янському напрямку
Фото: EPA/UPG

У районі Дворічної на Куп'янському напрямку росіяни продовжують безуспішні спроби звести переправи через річку Оскіл.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, пише LIGA.net.

"Там росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий беріг річки Оскіл із метою утримання та розширення плацдарму, а також створення загрози місту Куп'янськ із півночі", – каже він.

Росіяни намагаються наводити переправи через Оскіл для перекидання техніки. 

"Поки що навести переправи, я сподіваюсь, і не вдасться їм навести свої переправи. І наразі бронетехніки на правому березі річки Оскіл немає. І це хороша новина. Тому що це надзвичайно ускладнює ворогу як просування, так і його логістику", – додає речник.

  • Нещодавно Сили оборони знищили міст через р. Оскіл в районі Дворічної Харківської області, який росіяни звели для переправи на Куп'янському напрямку.
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