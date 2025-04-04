Сили оборони: росіяни змушують цивільних на ТОТ вивозити тіла загиблих окупантів з-під Торецька й Часового Яру

У Торецьку тривають бої на шахтах у південній і північній частинах міста.

Російські окупанти змушують цивільних на тимчасово окупованих територіях у районі Торецька і Часового Яру вивозити тіла загиблих солдатів ЗС РФ.

Про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

"Ми бачимо на стрімах, що цивільні перебувають у місцях схову і періодично виходять з укриттів для організації своєї життєдіяльності. Бачимо, як люди перевозять воду, у зимовий період збирали дрова, щоб обігрівати приміщення, в яких вони перебували. Були випадки, коли ворог залучав цих людей для транспортування знищених військовослужбовців РФ. Наприклад, двоє людей, жінка й чоловік, на якійсь тачці перевозили тіла померлих русаків", — каже військовий.

Запорожець додає, що українські військові при можливості допомагають цивільним, які залишилися в зоні бойових дій. Відомо, що у Торецьку наразі тривають вуличні бої, Сили оборони відбивають штурми росіян з позицій на місцевих шахтах.

"На шахтах у південній і північній частинах міста нам вдається вибудувати стійку оборону. Там є відповідні укриття, й на підступах до цих шахт є можливість уражати противника. Відповідно цими місцями росіяни хотіли б оволодіти. Але основна кількість штурмів у Торецьку відбувається по центральній частині міста, звідки ворог уже намагається тиснути на позиції Сил оборони на півночі й півдні, зокрема на шахтах Торецькій і Центральній", — каже речник.