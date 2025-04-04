Військові матимуть пріоритетний запис на шлюб і зможуть одружуватися в першу чергу, попри відстань, навіть якщо перебувають на полі бою.

Уряд ухвалив постанову, згідно з якою військові одружуватимуться в Дії поза чергою, повідомив глава Мінцирфи Михайло Федоров.

“Розширюємо можливості для тих, хто захищає Україну. Запустимо пріоритетний запис на Шлюб онлайн для військових – вони окремо бронюватимуть дату церемонії”, – написав Федоров.

Як працюватиме пріоритетний запис: захисники й захисниці проходитимуть авторизацію через застосунок Армія+, обиратимуть там Шлюб онлайн, а після цього отримають доступ до вибору дати й часу одруження в Дії.

Військові зможуть одружуватися в першу чергу, попри відстань, навіть якщо перебувають на полі бою.