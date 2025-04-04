У Дніпрі сьогодні вранці вибухнув автомобіль. В результаті постраждали дві людини. Про це повідомила Національна поліція.

"Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля - місцевий посадовець - та його дружина отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

На місце виїхав перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури. Зʼясовуються усі обставини події.

За даними джерел LB.ua, попередня кваліфікація події - теракт.



Правоохоронці не називають прізвища постраждалих, але за даними джерел це - голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько.

Як повідомлялося, росіяни вночі атакували Дніпро "шахедами". Внаслідок атаки пошкоджені адмінбудівлі. Постраждали троє людей. Двом надали медичну допомогу на місці, а третій потерпілій, 66-річній жінці, знадобилася допомога медиків у лікарні.