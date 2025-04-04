Загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 212 людей, у тому числі 95 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 5 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 3 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 4 квітня.

Покровський район. У Покровську зруйновано багатоповерхівку. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 2 будинки. У Мирнограді поранено 2 людини. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано адмінбудівлю і 4 будинки, пошкоджено 22 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 4 будинки, ще 2 — у Торському. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 14 приватних будинків, багатоповерхівку, 12 гаражів, 3 лінії електропередач, 2 газогони, адмінбудівлю і культову споруду; в Іванопіллі пошкоджено 5 приватних будинків і багатоповерхівку, у Новодмитрівці — 7 приватних будинків. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 156 боєзіткнень, 57 - на Покровському напрямку.