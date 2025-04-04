Росіяни вночі та зранку завдали 48 ударів по Сумщині, є загиблий

Вночі та зранку російська армія завдала 48 ударів по Сумській області. В результаті атак загинула людина.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська та Середино-Будська громади. Зафіксовано 60 вибухів.

Краснопільська громада: здійснено удари FPV-дронами (11 вибухів), мінометні обстріли (13 вибухів), артобстріли (2 вибухи), удари КАБами (14 вибухів).

Юнаківська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух), артобстріл (3 вибухи), авіаційні удари з використанням КАБів (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Білопільська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: ворог вдарив FPV-дронами (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Крім того, здійснено скидання вибухового пристрою з БПЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу загинула цивільна особа.

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).