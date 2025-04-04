Уночі Україна зазнала атаки 78 дронами. ППО збила 42, знешкодила ще 22 дрони

Уночі, починаючи з 21:30, росіяни атакували Україну 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ. Станом на 8:30 підтвердили збиття 42 ударних БпЛА на півночі, сході та в центрі країни.
Ще 22 дрони-імітатори локаційно втрачені. Негативних наслідків немає, повідомили в Повітряних силах.
"Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя", – розповіли військові.
- У Харкові чотири людини загинули, ще 35 поранені. Там росіяни атакували будинок.
- У Дніпрі поранені троє людей.
- У Броварському районі Київської області – двоє поранених.