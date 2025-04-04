ЗМІ: Трампу радять не телефонувати Путіну

Президент США раніше анонсував розмову з диктатором цього тижня.

Агенція Reuters з посиланням на американські медіа стверджує, що близьке коло президента Сполучених Штатів Дональда Трампа порадило йому не здійснювати телефонних дзвінків російському диктатору Путіну без виконання диктатором важливої умови.

Радники республіканця вважають, що розмова з керівником Кремля не має сенсу, якщо той не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

Минулого вікенду Трамп стверджував, що поговорить з Путіним упродовж робочого тижня. Джерела Reuters стверджують, що господар Білого дому може не дослухатися до свого оточення і "захотіти раптово йому зателефонувати".