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Генерал Каволі: до передачі Україні готуються додаткові F-16

Винищувачі відбили велику кількість загроз від крилатих ракет і здійснили дуже багато наступальних атак.

Генерал Каволі: до передачі Україні готуються додаткові F-16
Винищувач F-16
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі прокоментував передачу Україні додаткових винищувачів F-16, передає Суспільне.

“Наразі в Україні вже є кілька F-16, а також льотчики, які пройшли навчання. Ще більше літаків готуються до передачі”, - зазначив Каволі.

Він уточнив, що назвати цифри зможе на закритому засіданні.

Генерал запевнив, що винищувачі активні і літають щодня, вони відбили велику кількість загроз від крилатих ракет і здійснили дуже багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході.

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“Проте жоден із F-16 не був зі США. В основному, вони були з північноєвропейських країн - Нідерландів, Данії", - наголосив Каволі.

Також він зазначив, що системи Patriot в Україні повністю функціональні, і що українці дуже швидко освоїли їхнє використання. Українські військові навіть розробили ефективні тактики, з яких можуть вчитися і американці.

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі розповів, що передача Україні далекобійних ракет була дуже ефективною, і у закритому режимі він може озвучити деталі, “але американська зброя показала себе чудово”.

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